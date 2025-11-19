5人組ガールズグループのLE SSERAFIM（ルセラフィム）が19日、東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR’EASY CRAZY HOT’ENCORE IN TOKYTO DOME」2日目公演を開催する。開演前に報道陣の取材に応じた。4月から初のワールドツアーを開催し、5月から6月にかけて日本公演を開催。18日からはアンコール公演として、初の東京ドームでライブを開催している。KIM CHAEWON（25）は「私たちがずっと前から夢見てきた東京ドームでの単独公演