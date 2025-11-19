「阪神タイガースファン感謝デー2025」が今年もABCテレビで放送されることが決まった。放送されるのは、11月29日午後3時30分から4時26分まで（関西ローカル）。今シーズン限りで現役引退した原口文仁と、同級生で阪神OBの秋山拓己が今季の名場面を振り返る。さらにNMB48の川上千尋、平山真衣も登場し、華やかに盛り上げる。豪華な視聴者プレゼントも。