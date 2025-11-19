なでしこは29日にカナダと対戦なでしこジャパン（日本女子代表）が11月29日にカナダ女子代表と行う国際親善試合のメンバーが発表された。11月19日に東京都内で行われた記者会見で、ニルス・ニールセン監督は日本女子サッカーの成長に必要なものを「勝負に厳しくなるところ」と表現した。ニールセン監督は昨年末になでしこジャパン史上初の外国人監督として就任し、初の活動になった今年2月の国際大会シービリーブズカップでは