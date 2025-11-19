海外フリーエージェント権を行使し、楽天に移籍が決まったＤｅＮＡの伊藤光捕手が１９日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」を訪れ、チームメートにあいさつした。スーツ姿で施設を訪れた伊藤は報道陣の取材に応じ「僕が過ごしてきたこの８シーズンですね、本当に貴重な経験をさせていただいたんで感謝しています。リーグも違うんで直接対決以外は応援していただけたらうれしいですし、ちょっとでも活躍できている姿を届けられ