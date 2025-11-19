茨城県下妻市は、下妻市庁舎周辺エリアビジョン「未来の景色をかえる場へ」の具体化に向けた社会実験イベントとして、「しもつまクリスマスマーケット」を2025年11月29日(土)に開催します。柔らかな光の演出と音楽が響く下妻市役所 旧本庁舎跡地の会場で、食・文化・体験が一体となった冬のにぎわいを創出します。 茨城県下妻市「しもつまクリスマスマーケット」 日時：2025年(令和7年)11月29日(土) 11:00〜18:30