楽天の武藤敦貴外野手（24）が19日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、550万円増の来季年俸1250万円でサイン（金額は推定）。「1軍にいる期間が長く、いいことも悪いことも経験できて来年につながる1年でした」と笑顔で話した。高卒6年目の今季は自己最多の62試合に出場し、打率・204、0本塁打、10打点、3盗塁。6月13日の阪神戦では1点を追う4回2死二、三塁で村上から逆転の2点三塁打を放ち、終盤の代走起用でも