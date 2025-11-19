坂出警察署 18歳未満と知りながら少女にみだらな行為をしたとして、高松市松縄町に住む元私立高校教師で無職の男（26）が19日、香川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は香川県に住む女性が18歳未満であると知りながら、2025年10月20日午後6時ごろから午後7時30分ごろまでの間、県内の路上に駐車した車の中でみだらな行為をした疑いが持たれています。 警察の調べに対して男