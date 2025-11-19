NHKの山名啓雄メディア総局長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出演者についてコメントした。山名総局長は「今年2025年締めくくるにふさわしい、多彩で、豪華な皆さんがご出演いただけることになったなというふうに思っております」とした。同局は14日に今年の出場歌手、紅白両組で37組、特別企画で2組の計39組を発表。NFRUITSZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組が