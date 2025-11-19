19日昼すぎ、伊豆の国市の住宅で火事がありおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の家に住む50代の男性が行方不明となっています。火事があったのは、伊豆の国市韮山土手和田の住宅で警察と消防によりますと、19日午後0時15分ごろ近くの人から「近隣の家の1階から黒煙と火が出ている」と消防に通報がありました。この火事で消防車9台が出動して消火活動を行いおよそ2時間に火はほぼ消し止められました。（近くの住民）「