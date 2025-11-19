石川県は、16日までの1週間に報告された1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が警報基準の30人を超えたことから、19日、インフルエンザ警報を発令しました。警報の発令は、制度が始まった2009年についで2番目の早さです。報告された患者数は1医療機関あたりの平均で38.40人となり、前の週の19.43人のほぼ2倍となりました。県は大きな流行の発生が疑われるとして、県民に手洗いや換気、咳エチケットなどの感染対策の徹底を呼び