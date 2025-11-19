ケンタッキー･フライド･チキン(KFC)は、「チキンクリームポットパイ」を11月26日(水)から全国のKFC店舗で数量限定販売する。価格は単品470円、セットは880円、よくばりセットは1,180円。なくなり次第終了。〈冬の定番「チキンクリームポットパイ」〉1996年発売の「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えるロングセラー商品。サクサクの24層パイ生地と、北海道産じゃがいもやにんじん、コーン、玉ねぎ、KFCならではのチ