ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。“ツッパリ”の役割を話した。綾小路があのに「いつもメディアで拝見しているんですけど、憧れです。本当」と言うと、あのは「ほんと？うそだ」と照れ笑い。綾小路は「すごいな、っていつも。発言だったりとか見ていても、ちゃんと自分の考えをお持ちで。どなたにでも毅然（きぜん）とした態度で生きている姿に」と