【モデルプレス＝2025/11/19】声優の礒部花凜が11月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】31歳人気声優「ギャップやばい」美バスト＆ウエスト開放のビキニ姿◆礒部花凜、美ボディ輝くビキニ姿披露礒部は、11月21日発売の週刊ビッグコミック『スピリッツ』52号（小学館）の表紙と巻頭グラビアに初登場したことを報告。「初登場で表紙担当させていただけるなんて 本当に嬉しすぎる