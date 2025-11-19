タレント安めぐみ（43）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。タレント井上和香（45）とのツーショットを公開した。安は「先日、和香ちゃんと会いました」と報告。「お互い写真を撮りあってみました笑」とし、食事を前に安と井上をそれぞれ写したショットを披露した。続けて「はぁ、楽しかったいつもありがとうー」と感謝した。井上も、この日について自身のインスタグラムで「やっと会えた一瞬過ぎて話す時間が足りない