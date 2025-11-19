2025年のシーズンオフ、国内FA権を行使して動向が注目される選手の一人が、辰己涼介（楽天）だ。以前からメジャー志向が強く、今オフに球団と話し合いの場でポスティングシステムによるメジャー挑戦の希望を伝えたが認められなかった。5年連続ゴールデングラブ賞を受賞も...打撃は精彩欠くポスティングシステムはチームへの貢献度を評価されて容認される要素が強い。辰巳は今年、114試合出場で打率.240、7本塁打、32打点と打撃で精