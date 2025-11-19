５人組ガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」が１９日、東京ドームでワールドツアーの日本アンコール公演「２０２５ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭＴＯＵＲ’ＥＡＳＹＣＲＡＺＹＨＯＴ’ＥＮＣＯＲＥＩＮＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」の２日目公演に先立ちトークセッションを行った。５人にとって念願の東京ドームでのステージ。１８日の初日公演を終えた感想についてＫＩＭＣＨＡＥＷＯＮは「わたしたちがずっと前か