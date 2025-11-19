資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、四国運輸局は19日、新たに香川県の３つの郵便局に自動車の使用停止処分を通知しました。 処分を受けたのは、香川郵便局（1台・60日）、豊島郵便局（1台・100日）高松中央郵便局（３台・20日）です。