楽天の入江大樹内野手（23）が19日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、30万円増の来季年俸580万円でサイン（金額は推定）。「一気に成長したなと感じるところが少ない。2軍だったら3割打つのを目標にしてたんで、そこまでいけなかったのが悔しかった」と振り返った。高卒5年目の今季は7月11日のソフトバンク戦で、モイネロから先制の決勝適時打をマークしたが、安打はこの1本のみ。2軍では104試合に出場し、打