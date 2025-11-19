ガソリンスタンドで給油＝東京都内経済産業省が19日発表した17日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より3円70銭安い169円80銭だった。2023年6月以来、約2年半ぶりの安値水準。政府はガソリン税の暫定税率廃止に向けた移行措置として、石油元売り各社に支給する補助金を13日から1リットル当たり5円増やして15円とした。一部が店頭価格に反映され、大きく値下がりした。軽油は前週調査より3