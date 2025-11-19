大分出身のタレント指原莉乃（32）が19日、インスタグラムのストーリーズで、大分市で発生した火災について言及した。指原は「佐賀関での火災、一晩経っても鎮火してないというニュースを目にしました。どうか安全にお過ごしください」と心痛をつづり、続けて「このような状況で家族の安否をお伝えするのは複雑な気持ちもありますが、ご心配のメッセージをいただいたので共有させてください。私の家族や親戚は付近には住んでおらず