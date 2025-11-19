私はトモカ。小学生の娘が2人います。物静かなマイ（小6）と社交的なユキ（小3）です。妹のユキはいろんな子と毎日賑やかに遊んでいますが、姉のマイの友だちといえば保育園から一緒のサクラちゃんくらい。マイの友だち付き合いがあまりに寂しく感じて、私は少し心配していました。私なりに気を遣って「仲間ハズレにされてない？」とか「家に呼んだら？」とか声をかけていますが、マイ本人が積極的に動こうとする様子はなく……。