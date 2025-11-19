鶴岡市によりますと、18日午後9時15分ごろ、山形県鶴岡市大山三丁目でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには小学校、保育園、運動広場も...大山公園前の道路でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形・鶴岡市） クマは大山公園前の道路にいて、その後、西へ逃げたということです。 クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。