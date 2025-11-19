DPワールド（欧州）ツアー3勝のビクトル・ペレズ（フランス）が、米PGAツアーの出場権維持をかけた最終戦を前に撤退し、サウジ支援のLIVゴルフ入りを決断した。フランス人選手としてLIV参戦は初となる。【写真】移籍金は430億円超!?LIVに電撃移籍したラーム33歳のペレズは、今週ジョージア州のシーアイランドGCで開催される米ツアー「ザ・RSMクラシック」にエントリーしていたが、開幕直前に欠場を発表。その直後、2026年シーズ