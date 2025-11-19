＜ダンロップフェニックストーナメント 事前情報◇18日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞【画像】これが『G440K』ドライバーを構えた顔スリストン・ローレンスやミゲル・アンヘル・ヒメネスら、海外のPING契約プロたちが直近で投入していたPINGの未発表ドライバー『G440K』を国内男子ツアーでもキャッチした。プロトタイプにてPINGから話せないのは当然だが、選手の第一印象は別。早速「使う」意向