TOKYO FM¡Ø¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ÍÓÊ¸³Ø¤Î±öÄÍ¥â¥¨¥«¤È²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ï11·î20Æü¤ª¤è¤Ó27Æü¤Î¸á¸å6»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿62Ëç¡Û¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÍÓÊ¸³Ø¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥¯¡¼¥ë¡õ¥¨¥â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Â¼¾åÆúÏº¤¬¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä´Ø¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÍÓÊ¸³Ø¤Î2¿Í¤È¤Ï²áµî¤Ë¶¦