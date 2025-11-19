5人組グループ・LE SSERAFIMが、18日、19日の2日間にわたって、初の東京ドーム公演である『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を開催。19日公演前には、フォト・ムービーセッションを実施した。【集合ショット】カッコイイ！きらびやかな衣装で登場したLE SSERAFIM東京ドーム公演初日（18日）を終え、KIM CHAEWONは「私たちが夢見てきた東京ドームでの単独公演をできて本当にうれしいなと思います