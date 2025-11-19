「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）西幕下１７枚目の炎鵬（伊勢ケ浜）が勝ち越した。上戸（立浪）の圧力に負けず中に入り、最後は寄り倒した。炎鵬は「ケガをしないことが一番だったが、その中で勝ち越せたのは良かった。感覚が少しずつ戻っている」と手応えを口にした。この日の取組には「無になろうと思ってやっているが、いろいろと気になる。その中でいい感じで集中できた」とうなずいた。首の