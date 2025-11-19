人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。髪型の秘密について語った。MCのあのちゃんから「その髪の毛カツラじゃないの？」と質問される一幕が。「ボクは今日ずっと、ここ（リーゼント）がどうできてるのか気になってた」と伝えられた。「ヘチマのスポンジに形状も感触も近い」と説明して「実はこれ完全地毛なんです」と告白。セットには毎