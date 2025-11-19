NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、現代用語の基礎知識選「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」候補30語で「オールドメディア」が選出された件に“反論”した。所感を求められた稲葉会長は「私は、ネットメディアか、オールドメディアかのある種の二分法っていうのはあまり好きではない。少なくとも、NHKに関して言うと、その二分法は当てはまらないと思っております」と見解。「かねてNHK