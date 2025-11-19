マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）が都内で行われた“ｏｖｅｒ５１”世代のためのスポーツテスト「ＣＷ−Ｘｘイチロー“ｏｖｅｒ５１”スポーツテスト」に参加して、脅威の進化を明かした。５１歳からのコンディションの整え方についてのトークで、「この話をするとたいていの人はえってなるんだけど」と前置きして「トレーニングの量や強度が現役の時より今の方が高い」と話した。そう