高市総理が奈良県産の柿を贈られて試食し、自作の句を披露しました。高市総理「甘い。何かいつもより柔らかい感じ」高市総理はきょう午前、官邸を訪れた地元・奈良の県知事らから特産品の柿を贈られ、試食しました。柿を食べた総理大臣が一句詠むのが恒例となっていて、高市総理も自作の句を披露しました。高市総理「プレッシャーやな。奈良の柿 未来を拓く ちから湧く」高市総理は、生産者らと会話を交えながら富有柿を