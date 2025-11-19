山梨県南アルプス市の南伊奈ヶ湖畔で、紅葉とハクチョウの共演が訪れた人を楽しませている。見頃は今月下旬頃まで。イロハモミジが真っ赤に染めた湖上を優雅に泳ぐのは、山中湖村が寄贈したコブハクチョウの「白丸」。湖畔の観光施設「エコパ伊奈ヶ湖」によると、今年は急激な寒暖差で、ここ数年で一番の色づきという。１７日に神奈川県藤沢市から訪れた会社員女性（６０）は「太陽に照らされてキラキラした湖面が、紅葉とハ