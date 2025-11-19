お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が１８日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、父親がプロ野球界のスーパースターに剣道を教えていたことを告白した。この日は東京の下町バトルで、２３区東側の区の出身著名人達が集合した。その中で、地元の有名人は誰？という話題となり、江東区出身の高野は「江東区で言ったら、松坂大輔さん」と元メジャーリーガーのスターの名前を挙げた。「当時は松坂フィーバーで、うちの