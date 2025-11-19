2022年に奈良県で安倍晋三元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）。18日行われた裁判員裁判の第8回公判では、前回に続き母親が証言台に立ちましたが、その証言に変化が見られました。弁護人が、自宅などを売って得た4000万円を旧統一教会に献金していたことについて「子供（山上被告など）に影響がありますよね？」と問いかけると、「会社に借金があると伝えた、（献金のためとは）言わなかった」と淡々