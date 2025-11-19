リスクやピンチには、逆にチャンスも訪れる ─国際情勢の動向に加えて、国内の政治情勢も混沌としています。藤原さんの現状認識から聞かせてください。 藤原私たちは時代の大きな節目に向き合っています。国家間の緊張や経済のブロック化が顕わになる中、構造問題に直面する日本の立ち位置を危惧する声が聞かれます。一方で、こうした転換期には、逆にチャンスも訪れるという感覚を持つことが大事です。 東京