「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(以下、マイナビ TGC 2026 S/S)が2026年3月14日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催されることが決定し、出演者第1弾が19日、発表された。「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」出演者第1弾が発表「マイナビ TGC 2026 S/S」のテーマは、「OUR CANVAS」。すべての人が、TGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ねていく―