JR西日本 JR西日本は2026年1月の数日間、昼間時間帯の集中工事に伴い、吉備線の岡山駅～総社駅間を運休します。 運休するのは、2026年1月13日～15日、19日～20日、26日～28日です。 総社駅方面は、午前10時22分岡山駅発～午後2時52分岡山駅発の計7便、岡山駅方面は、午前10時23分総社駅発～午後3時24分総社駅発の計7便が対象です。 JR西日本は、運休区間でバスによる代行輸送を