◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディスプロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）前週にプロ８年目でツアー初優勝を飾った脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が１９日、プロアマ戦で最終調整し、２週連続優勝に向けて意気込みを語った。前週の伊藤園レディスは２打差８位で迎えた最終日に６５をマークして逆転Ｖ。その後は家族や親族と都内のすし店で祝勝会を行った。４００