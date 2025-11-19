【メジャーリーグ通信】今永昇太はカブスからのQOを受諾すれば来オフはイバラの道…19日午前6時が回答期限ガーディアンズのクローザーだったエマニュエル・クラセと先発陣の一角だったルイス・オルティスが、ドミニカ人の賭博師からカネをもらって八百長に加担し、FBIに逮捕された。米国ではデジタル技術の急激な進化によりスポーツベッティングが隆盛を極めている。MLBの試合を対象にした賭けでは、イニングの初球がストライ