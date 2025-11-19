◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下９枚目・上戸（立浪）を寄り倒しで破った。４勝２敗とし、２場所連続の勝ち越しを決めた。「自然に中に入れて、思い通りにいった」と振り返った。来場所の幕下１５枚目以内に向けて前進し「早く（上へ）いきたい思いもあるが、どこでつまづくかわからない。前に攻める相撲を取っていきたい」と話した。