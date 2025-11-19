ラトビアはバルト海に面する人口190万人の小国だ（筆者撮影）【写真で見る】首都リガにあるラトビア初のユニコーン企業Printfulのオフィスバルト三国の中央、ラトビア共和国。人口約190万人。この小国が、いま欧州のスタートアップシーンで注目されている。理由は隣国のエストニアのSkypeやリトアニアのNordVPNのような、世界的なユニコーン企業の「輩出実績」ではない。現地の関係者も、その点でラトビアが遅れていると認める。ラ