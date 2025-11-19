南海電鉄は19日、クレジットカードなどのタッチ決済を利用した乗車において、1日の運賃請求額を上限「2,200円」とする「タッチ決済1日上限割サービス」の実証実験を行うと発表しました。事前登録は不要、実施期間は2025年12月1日(月)から2026年3月31日(火)まで。関西空港からのインバウンド客や、高野山などを巡る国内観光客の利便性向上を目指します。【参考】Visa担当者に聞く、万博半年前に関西大手私鉄が「タッチ決済」一斉導