ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日、木下グループのCM第二弾制作発表会に登壇。佐々木朗希について語った。デーブ・ロバーツ監督○佐々木朗希の起用方法は?――シーズンを振り返って、監督の想像を超えるようなシーンは?いくつかエピソードはあるのですが、まずは山本由伸選手ですね。昨年はメジャー1年目のシーズンだったので、マネジメントを慎重にしていたところがあります。そして、今年は大きく成長してくれたのかなと