米沢市によりますと、19日の午後1時45分ごろ、山形県米沢市赤崩地内でクマ1頭が目撃されました。体長はおよそ１メートルとみられています。 【写真を見る】近くには小学校も...米沢市赤崩でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 市は付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。