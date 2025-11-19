午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４１、値下がり銘柄数は７９５、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に不動産、小売、石油・石炭、建設など。値下がりで目立つのは機械、その他製品、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS