17日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、アウェイゲームでパブリックビューイングを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 対象となるのは第6節、第10節、第11節、第14節、第15節、第17節、第19節、第20節、第22節の合計18試合。18試合すべてが大芝高原森の学び舎多目的ホールで行われ、事前申し込み不要、参加費無料となっている。 アウェイゲームと