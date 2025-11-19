ハクバ写真産業（ハクバ）は11月中旬に、富士フイルムのミラーレス一眼「FUJIFILM X-T30 III」用の液晶保護フィルム「FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。●全光線透過率95.6％の透明度「FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現した液晶保護フィルム。業界最高クラスの全光線透過率95.6％