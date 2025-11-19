自身初のワールドカップ出場となれば、感傷的になるのは当然だろう。ただ、アンドリュー・ロバートソンが感極まった理由は、それだけではない。ディオゴ・ジョッタを思い出していたからだ。11月18日の2026年北中米W杯欧州予選で、グループCのスコットランドは後半アディショナルタイムの２ゴールでデンマークに４−２の奇跡的勝利。首位に浮上し、1998年以来となる28年ぶりの本大会への切符を手に入れた。試合後、主将のロバー