「社会課題をクリエイティブで解決する」の信念で、広告や商品プロデュースなどを通して挑戦的なプロジェクトを展開する株式会社arca（アルカ）。代表取締役である辻愛沙子さんに、人間ならば誰しもが感じる「この人と合わないな」という感覚についての考え方を伺いました。辻さんから返ってきたのは「合わないって、素敵なことかもしれませんよね」というヒントでした――。 居場所になれる会社を作っているのは