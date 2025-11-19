マウスコンピューター仙台ダイレクトショップで、クリエイター志望者・動画編集ビギナー向けの体験型セミナーイベント「生成AI・PC活用セミナー」が11月23日（日）に開催される。定員は20名（先着順）で、参加費は無料。 “はじめてAIに挑戦したい”という人に向けて企画したセミナー。仙台を拠点に映像やデザインのスクールを展開するデジタルハリウッドSTUDIO仙台との協業